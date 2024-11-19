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Ukraynalılar, Savaşın Bininci Gününde Antalya'da Açıklama Yaptı

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Ukrayna Antalya Konsolosu Oleksandr Voronin, Ukrayna-Rusya savaşının bininci günü dolayısıyla düzenlenen basın açıklamasında, Rusya'nın son saldırıları ve Ukrayna'nın dayanıklılığına dikkat çekti.

Antalya'da yaşayan yerleşik Ukraynalılardan 1000. gün açıklaması

Ukrayna Antalya Konsolosu Oleksandr Voronin: "İşgalin başlangıcında dünya toplumu, Ukrayna'nın dayanabilme şansını 48-72 saat olarak değerlendiriyordu"

ANTALYA - Antalya'da yaşayan yerleşik Ukraynalılar, Ukrayna- Rusya savaşının bininci günü nedeniyle açıklamada bulundu.

Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, Ukrayna- Rusya savaşının bininci günüde Attalos Heykeli önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması sırasında çok sayıda Ukraynalı, bayraklarına bürünmüş halde alanda hazır bulundu.

" Rusya, dün çocukların da bulunduğu onlarca can kaybına sebep oldu"

Ukrayna Antalya Konsolosu Oleksandr Voronin, Rusya'nın saldırısı nedeniyle Ukrayna'da yaşayan insanların normal hayat düzeninden mahrum kaldığını ifade ederek, "Sivil yerleşim yerlerinin ve sivillere yönelik altyapı ile enerji altyapısının sürekli olarak bombardımana maruz kalması nedeniyle, insanlar, normal bir hayat düzeninden mahrum kaldı. Başkent Kiev'de bile, kimi zaman hava hücum alarmı, kesintisiz on saat sürüyor ve bu esnada insanlar, işlerine, öğrenimlerine ve gece uykularını bölerek sığınaklara inip beklemek zorunda kalıyor. Geride bıraktığımız Pazar günü, 17 Kasım'da Rusya, Ukrayna geneline yönelik, 120 füze ve 90 kamikaze İHA ile yoğun bir hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıda hedef, enerji altyapısıydı ve saldırının sonucunda, Ukrayna'nın bütün illerinde yoğun elektrik kesintileri görülmeye başladı. Rusya, dün Sumı ve Odesa şehirlerindeki yerleşim bölgelerine füze saldırıları düzenleyerek yeni bir suç işledi. Bu saldırılar, aralarında çocukların da bulunduğu onlarca can kaybına sebep oldu" dedi.

Zelenskiy'nin formülüne destek talebi

Savaşın bin gündür sürdüğünü vurgulayan Ukrayna Antalya Konsolosu Oleksandr Voronin, kendilerine destek olan tüm ülkelere teşekkür ederek, "Bin gün, sembolik bir tarihtir, çünkü işgalin başlangıcında dünya toplumu, Ukrayna'nın dayanabilme şansını 48-72 saat olarak değerlendiriyordu. Ancak Ukrayna askerleri ve halkı, orantısız bir güce karşı gerçek bir kahramanlık sergileyerek ayakta kalmayı başardı ve topraklarını savunmaya devam ediyor. Tüm ortaklarımıza, bu süre boyunca bize destek olmaya devam ettikleri için minnettarız. Ayrıca, tüm dünyanın, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy tarafından sunulan, adil ve kalıcı bir barışı sağlamayı amaçlayan Zafer Planı ve Barış Formülü'nü destekleyeceğini umuyoruz."

Ukraynalılar, Savaşın Bininci Gününde Antalya'da Açıklama Yaptı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEGÜM AKSOY - Yerel
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