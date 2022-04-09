Ukraynalılar gözyaşlarıyla Samsun'dan dünyaya seslendi: 'Bu savaşı bitirin'

SAMSUN (İHA) - Kocası 6 yıl önce Donbass'ta Ruslarla yapılan savaşta yaralanan Ukraynalı Zhanna Ostapchuk, gözyaşları içerisinde dünyaya seslenerek savaşın bitirilmesini istedi.

Karadeniz Ukraynalılar Derneği tarafından Samsun'da düzenlenen basın açıklamasına 30'a yakın Ukrayna vatandaşı katıldı. Rusya-Ukrayna savaşının ardından Samsun'a yerleşen Ukraynalılar, son dönemde artan sivil katliamlarını durdurmak için Samsun'dan dünyaya seslendiler. Kocası da savaşta yaralanan Ukraynalı Zhanna Ostapchuk, gözyaşları içerisinde dünyaya seslenerek bu savaşın bitirilmesi için çaba sarf etmesi gerektiğini ifade etti.

"Lütfen bu savaşı durdurmak için çaba gösterin"

Gözyaşları içerisinde savaşta yaşadıkları dehşeti anlatan Zhanna Ostapchuk, " Kiev'e yakın İrpin şehrinde yaşıyorduk. Savaşın ilk günlerinden beri oradaydım. Savaşta yakınlarımı kaybettim. Ateş altına tutulanlar oldu. Belli bir dönem sığınaklarda kaldık. İrpin yeni yapılanan bir şehir ve doğası çok güzeldi. Biz her zaman tatil için Buça bölgesine giderdik. Ukrayna'da avukattım. Annem ve babam hala Kiev'e yakın bir şehirde kalıyor. Kendi evimiz tamamen yok oldu. Buça şehrinde çocuk yaşlı demeden herkes öldürülüyor. Eşim şu anda yanımda ama 6 yıl önce o da Donbass bölgesinde savaşta yaralandı. Eşim ayrıca kanser hastası. Bütün dünyaya çağrım; lütfen bu savaşı durdurmak için çaba gösterin. Türkiye'den de isteğimiz. Biz güçlü bir ülkeyiz. Topraklarımız için savaşabiliriz. Türkiye'den her türlü teknik, gıda ve tıbbi yardımı talep ediyoruz. Türk halkına bu zamana kadar verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Gökhan Yiğit: " Kiev'deki depolarım yandı"

Kiev'de eşi ve kızıyla birlikte yaşayan Türk işadamı Gökhan Yiğit, savaşın 5. Günü Türkiye'nin yaptığı ilk tahliye ile Ukrayna'dan çıktıklarını belirterek, "Uzun yıllardır Ukrayna Kiev'de ikamet ediyordum. İşim ve ailem oradaydı. Savaş başladığında da Kiev'deydim. Savaşın 5. gününde Türkiye'nin çabalarıyla ilk tahliyede Romanya sınırına tahliye olduk. Oradan da uçakla Türkiye'ye getirildik. Çok acı ve zor günlerdi. Yakınımızı da kaybettik. Depolarım oradaydı onlar da yandı. Geride kalanların Allah yardımcısı olsun. Tüm dünyanın bu konuya dikkatle yaklaşması ve oradaki savaşın sonlanması adına ne gerekirse yapılmasını rica ederim" diye konuştu.

Dernek adına basın açıklamasını ödeyen Başkan Lıudmyla Shymko ise şunları söyledi:

"Rus birlikleri savaş suçları konusunda sınır tanımıyor. Buça ve İrpin kasabalarının kurtarılması, Rusya'nın Ukrayna halkına karşı işlediği vahşeti gözler önüne sermektedir. İlk bulgular çok korkunç. Buça Belediye Başkanı Anatoly Fedoruk, 280 kişinin toplu mezarlara gömüldüğünü bildirmiştir. Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova'ya göre öldürülen 410 sivil incelenmek üzere Kiev bölgesinden çıkartıldı. Önümüzdeki günlerde kolluk kuvvetleri daha fazla ayrıntıyı ortaya çıkartacak ve Buça katliamının gerçek boyutu daha da netleşecek."

Basın açıklamasında ayrıca Ukraynaca, Rusça, Türkçe "Savaşa hayır, savaşı durdurun, Rusya dur" yazılı pankartlar ve dövizler açılırken, Ukraynalı çocukların savaştan kaçarken getirdiği eşyalar da fotoğraflar ile birlikte yere serildi. - SAMSUN