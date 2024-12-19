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Ukraynalı Olivia Melnikova: Tek İstediğimiz Barış

Ukraynalı Olivia Melnikova: Tek İstediğimiz Barış
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Savaş nedeniyle Türkiye'ye yerleşen Olivia Melnikova, 15 yaşındaki oğlunun 3 yıl boyunca savaşmak zorunda kaldığını ve artık barış istediklerini söyledi. Savaşın hayatını nasıl değiştirdiğini ve sevdiklerini kaybettiğini anlattı.

Ülkesindeki savaş nedeni ile Türkiye'ye yerleşen Ukraynalı Olivia Melnikova, 15 yaşındaki çocuğunun 3 yıl boyunca savaştığını ve artık barış istediklerini söyledi.

Konya'dan güzellik eğitimi için Elazığ'a gelen Ukraynalı Olivia Melnikova (35), ülkesinin Rusya ile girdiği savaşın hayatını değiştirdiğini söyledi. 15 yaşındaki oğlunun 3 yıl boyunca savaşmak zorunda kaldığını belirten Melnikova, "Tüm Ukrayna savaştı, ben de Türkiye'ye geldim. Oğlumu ancak şimdi yanıma alabildim. Önce sadece yaz ve kış tatillerinde geliyordu ya da ben Ukrayna'ya gidiyordum ama savaş başlayınca, mecburen Türkiye'ye geldik. Savaş tüm hayatımı değiştirdi. Sevdiklerimi kaybettim. Babam şeker hastası oldu, hastanede kaldı, birçok ameliyat geçirdi ama iki ay sonra kaybettim. Annemi de kalp krizinden kaybettim. Eski hayatımız, memleket, aile bir aradayken, şimdi herkes farklı ülkelere, farklı şehirlere gitmek zorunda kaldı. Bu çok zor bir şey" diye konuştu.

"Tek istediğimiz herkesin barış içerisinde yaşaması"

Savaşın sadece politik bir mesele olduğuna inandığını aktaran Olivia Menlikova, "Ruslar ve Ukraynalılar kardeştir. İnsanlar arasında bir sorun yok. Birbirimizi sevmediğimiz bir sürü haberler gösteriyorlar ama ben kesinlikle Ruslara kötü bir şey olsun istemiyorum. Çünkü uzak akrabam, arkadaşım var. Burada Kapadokya'ya gittiğimde, Ruslar, Ukraynalılar, Kazaklar, herkes vardı. Tanıştık, çok iyi insanlardı. Kesinlikle savaş istemiyorlar. Üzülüyorum, çünkü barış istiyoruz. İnşallah bu savaş bitecek. Tek istediğimiz şey herkesin barış içinde yaşaması" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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