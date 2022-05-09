Konyaaltı'nda Ukraynalı Çocuklardan Vekillerine 'Atatürk Portresi' Hediyesi

KONYAALTI, ANTALYA (ANKA) - Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, iki Ukraynalı milletvekili Konyaaltı Belediyesi bünyesinde eğitim gören savaş mağduru 350 Ukraynalı çocuğu, kurs merkezinde ziyaret etti. Ülkelerine dönmek istediklerini belirten çocuklar, vekillere kendi yaptıkları Atatürk portresini hediye etti.

Ukrayna'dan savaş nedeniyle kaçan çok sayıda kişi, Antalya'da savaştan uzak bir hayat sürmeye çalışıyor. Antalya'ya gelen 50 Ukraynalı gönüllü kadın öğretmen, sosyal medya üzerinden bir araya gelerek savaştan kaçan çocuklara kurs vermek için kolları sıvadı. Kurs merkezi arayışına giren öğretmenlere, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, iki farklı merkezin kapılarını açtı. Hafta sonlarında 350 çocuk, Ukraynalı öğretmenlerden ders almaya başladı.

"ÜLKEMİZE DÖNMEK İSTİYORUZ"

Çocukların yaşadıkları yerleri ve durumlarını görmek için Ukrayna'dan Antalya'ya gelen iki milletvekili de Konyaaltı Belediyesi'nin kurs merkezini ziyaret etti. Milletvekilleri Roman Grischuk ve Sergiy Koleboshin, Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov ile çocuklar ile sohbet etti. Çocuklar ile tek tek ilgilenen vekiller, yakın zamanda ülkelerindeki durumun düzeleceğine inandıklarını söyledi. Çocuklar ise milletvekillerine ülkelerine dönmeyi çok istediklerini aktardı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Ziyaretin sonunda çocukların kurduğu koro, şarkı ve marşlar söyledi. Çocukların şarkıları duygulu anlar yaşanmasına neden olurken, bazı kadınlar gözyaşlarına hakim olamadı. Çocuklar, ziyaretin anısına milletvekillerine kendi yaptıkları Atatürk portresini hediye etti.

ANTALYA'DA ULUSLARARASI OKUL HEDEFİ

Ukrayna Türkiye Parlamenterler Arası Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Roman Grischuk, savaş nedeniyle en fazla sayıda Ukraynalı vatandaş kabul eden ülkeleri ziyaret ettiklerini söyledi. Yaşam şartlarını yerinde görmek istediklerini belirten Grischuk, Türkiye'nin yakın komşu olmamasına rağmen çok sayıda Ukraynalı'ya ev sahipliği yaptığına dikkat çekti. Grischuk, "Antalya, Türkiye'de en fazla Ukraynalı'nın yaşadığı şehir konumunda. Savaş nedeniyle bu sayıda daha da arttı. Daha önce Antalya'da uluslararası bir okul açmayı hedefliyorduk. Konyaaltı'ndaki bu uygulamada bu amacımız konusunda pilot bir çalışma olmuş. Ukrayna'daki şartlar nedeniyle bu konu daha önemli bir pozisyon haline geldi" dedi.

ATATÜRK PORTRESİ UKRAYNA'YA GÖTÜRÜLECEK

Destekleri için Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e teşekkür eden Grischuk, kendilerine hediye edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün portresini meclis başkanlarına hediye edeceklerini aktardı.