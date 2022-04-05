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Ukrayna vatandaşı Müslüman oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ukrayna vatandaşı Müslüman oldu

Ukrayna vatandaşı Baurda Nadejda, İslam'dan etkilenerek Müslüman oldu.

Ukrayna vatandaşı Baurda Nadejda, İslam'dan etkilenerek Müslüman oldu.

Müslüman olmak istediğini belirterek Eskişehir İl Müftülüğüne başvuran Baurda Nadejda için Eskişehir İl Müftülüğünde "İhtida Merasimi" düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende İl Müftüsü Bekir Gerek, Baurda Nadejda'ya İslam dininin temel esasları ile ilgili bilgiler verdi. Ardından Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Baurda Nadejda, Ayşe ismini aldı. Müslümanlığı seçen Baurda Nadejda' ya Kur'an-ı Kerim ve Diyanet yayınlarından kitaplar hediye edildi.

İl Müftülüğünde yapılan İhtida Merasimi, İl Müftüsü Bekir Gerek'in yapmış olduğu duayla sona erdi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir, Müslüman, Ukrayna, İslam, Yerel, Haberler

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