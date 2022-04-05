Ukrayna vatandaşı Müslüman oldu

Ukrayna vatandaşı Baurda Nadejda, İslam'dan etkilenerek Müslüman oldu.

Müslüman olmak istediğini belirterek Eskişehir İl Müftülüğüne başvuran Baurda Nadejda için Eskişehir İl Müftülüğünde "İhtida Merasimi" düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende İl Müftüsü Bekir Gerek, Baurda Nadejda'ya İslam dininin temel esasları ile ilgili bilgiler verdi. Ardından Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Baurda Nadejda, Ayşe ismini aldı. Müslümanlığı seçen Baurda Nadejda' ya Kur'an-ı Kerim ve Diyanet yayınlarından kitaplar hediye edildi.

İl Müftülüğünde yapılan İhtida Merasimi, İl Müftüsü Bekir Gerek'in yapmış olduğu duayla sona erdi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel