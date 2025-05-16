Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Ümerov: "Zelensky ve Putin arasındaki olası görüşme tartışılıyor ve bu konuda çalışmalar devam ediyor. Olası yeni müzakereler ve ateşkes önerileriyle ilgili ayrıntılar yakında paylaşılacak" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel