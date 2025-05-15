Ukrayna-Rusya Müzakereleri Dolmabahçe'de Başlıyor

Ukrayna-Rusya Müzakereleri Dolmabahçe'de Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde düzenlenecek Ukrayna-Rusya müzakerelerine yerli ve yabancı basın mensupları büyük ilgi gösterdi. Görüşmeye Rus heyeti Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky liderlik edecek.

Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde gerçekleşmesi beklenen Ukrayna- Rusya müzakere heyeti arasındaki görüşmeye yerli ve yabancı basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.

Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde saat 10.00'da Ukrayna- Rusya müzakere heyeti arasında görüşme gerçekleşecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylanan heyette, Putin'in ismi yer almazken, Rus heyetine Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky liderlik edecek. Müzakere heyeti arasındaki görüşmeye yerli ve yabancı basın mensupları akın etti. Öte yandan, polis ekipleri güvenlik amacıyla basın mensuplarını Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin önünden uzaklaştırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin 'doğal gaz kokusuna baktır' mesajını görmemezlikten gelmiş

İtfaiye erinden itiraf geldi! Eşi yangından önce defalarca uyarmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen'in bonservisini Yusuf Akçiçek ve İsmail Yüksek ödeyecek

Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
Şampiyon teknik adam Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı itirafı

Maç biter bitmez Fenerbahçe maçı itirafı
Mal varlığıyla gündeme gelen Bülent Ersoy'dan vasiyet açıklaması

Bülent Ersoy vasiyetini ilk kez açıkladı
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi

Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton imha edildi
Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul

Genç futbolcunun kariyerinin bittiği an
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.