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Ukrayna, Macaristan Merkezli Casusluk Ağını Ortaya Çıkardı

Ukrayna, Macaristan Merkezli Casusluk Ağını Ortaya Çıkardı
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Ukrayna Güvenlik Servisi, Macaristan merkezli bir casusluk ağını deşifre etti. İki Macar vatandaşının gözaltına alındığı bu operasyonda, Ukrayna'nın hava savunma sistemleri hakkında istihbarat toplandığı iddia ediliyor.

Ukrayna, Macaristan merkezli ve Ukrayna'nın savunma sistemleri hakkında istihbarat elde etmeye çalışan bir casusluk ağı ortaya çıkarıldığını açıkladı.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki hava savunma sistemlerine ilişkin bilgi toplamakla suçlanan iki Macaristan vatandaşı casusun gözaltına alındığı belirtilerek, "Ukrayna tarihinde ilk kez Güvenlik Servisi devletimize zarar vermek için casusluk faaliyetleri yürüten bir Macaristan merkezli askeri istihbarat ağını patlattı" denildi.

Açıklamada, söz konusu casusluk ağının Macaristan askeri istihbaratı tarafından ülkenin batısındaki Zakarpatya bölgesinde bulunan hava savunma sistemlerinin lokasyonuna ilişkin bilgi toplamak amacıyla kurulduğu belirtildi. Casusların aynı zamanda bir Macar saldırısı durumunda halkın göstereceği tepkiyi anlamak için yerel halkın duygularını da araştırdığını ifade eden SBU, casusluk ağının Rusya'ya yardım amaçlı olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi. Ayrıca gözaltına alınan iki kişinin Ukrayna ordusunun eski mensupları olan bir kadın ve bir erkek olduğu ifade edilirken, söz konusu kişilerin evlerinde gözaltına alındığı ve yapılan aramada casus olduklarını gösteren telefon ve diğer kanıtlara el konulduğu bildirildi. Vatana ihanetle suçlanan adı açıklanmayan iki kişinin ömür boyu hapis cezası ile karşı karşıya olduğu belirtildi.

Ukrayna'nın iddialarına yönelik Macaristan tarafından ise herhangi bir açıklama yapılmadı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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