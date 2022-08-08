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Ukrayna'dan hareket eden tahıl yüklü 'GLORY' isimli gemi İstanbul'a ulaştı

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Ukrayna'dan hareket eden tahıl yüklü 'GLORY' isimli gemi İstanbul'a ulaştı Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'dan hareket eden mısır yüklü 'GLORY' isimli gemi, İstanbul'a ulaştı.

Ukrayna'dan hareket eden tahıl yüklü 'GLORY' isimli gemi İstanbul'a ulaştı

İSTANBUL - Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'dan hareket eden mısır yüklü 'GLORY' isimli gemi, İstanbul'a ulaştı.

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Çornomorsk Limanından hareket eden 66 ton mısır yüklü gemi "GLORY" İstanbul Boğazı açıklarına ulaştı. Gemi; BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den heyetler tarafından yapılan denetim sonunda yoluna devam edecek.

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