Ukrayna'dan hareket eden mısır yüklü Türk gemisi İstanbul açıklarında demirledi - Haberler

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Ukrayna'dan hareket eden mısır yüklü Türk gemisi İstanbul açıklarında demirledi

Ukrayna'dan hareket eden mısır yüklü Türk gemisi İstanbul açıklarında demirledi Tahıl anlaşması kapsamında Ukrayna'daki Çornomorsk Limanı'ndan yola çıkan Türk bandıralı "Polarnet" adlı gemi Kilyos açıklarında demir attı.

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Ukrayna'dan hareket eden mısır yüklü Türk gemisi İstanbul açıklarında demirledi

İSTANBUL - Tahıl anlaşması kapsamında Ukrayna'daki Çornomorsk Limanı'ndan yola çıkan Türk bandıralı "Polarnet" adlı gemi Kilyos açıklarında demir attı.

Tahıl koridoru anlaşması gereği Ukrayna'dan gelen üçüncü gemi olan Türk bandıralı gemi 'POLARNET' Türk kaptan Ahmet Yücel Alibey'in koordinesinde Kilyos açıklarında demirledi. 12 bin tonluk mısır yükü taşıyan gemi, Türkiye, AB, Rusya ve Ukrayna'ya bağlı heyetlerin denetim yapması bekleniyor. Yapılan denetim sonucunda temsilcilerden onay alınmasının ardından gemi, Karasu'ya hareket edecek.

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Altunbaş - Yerel

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