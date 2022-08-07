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Ukrayna'dan gelen gemileri İstanbul Boğazı girişinde kontrol ediliyor

Ukrayna'dan gelen gemileri İstanbul Boğazı girişinde kontrol ediliyor Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Odessa ve Çernomorsk Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü 2 gemi İstanbul Boğazı'nda ekipler tarafından kontrol ediliyor Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde dün Odessa ve...

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Ukrayna'dan gelen gemileri İstanbul Boğazı girişinde kontrol ediliyor

İSTANBUL - Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Odessa ve Çernomorsk Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü 2 gemi İstanbul Boğazı'nda ekipler tarafından kontrol ediliyor

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde dün Odessa ve Çernomorsk Limanı'ndan yola çıkan Panama bayraklı 'NAVISTAR' ve Malta bayraklı 'ROJEN' isimli gemi İstanbul açıklarına ulaşmıştı. BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den heyetleri denetim yapmak için Rumeli Feneri'nden hareket etti. Ekiplerin gemilerdeki incelemeleri sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - Yerel

İstanbul Boğazı İstanbul Ukrayna Genel Yerel Haberler

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