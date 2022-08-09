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Ukrayna'dan gelen "Riva Wind" isimli gemide denetimler yapılıyor

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Ukrayna'dan gelen 'Riva Wind' isimli gemide denetimler yapılıyor

Ukrayna'dan yola çıktıktan sonra İstanbul Boğazı'na demirleyen "Riva Wind" isimli gemide denetimler yapılıyor.

Ukrayna'dan yola çıktıktan sonra İstanbul Boğazı'na demirleyen "Riva Wind" isimli gemide denetimler yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" çerçevesinde Ukrayna'dan yola çıkan tahıl yüklü Riva Wind isimli gemi Yenikapı açıklarında demirledi. Gemide şu an heyet tarafından denetimler yapılıyor.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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