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Ukrayna'dan gelen 'Glory' ve 'Riva Wind' isimli gemiler dron ile görüntülendi

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Ukrayna'dan gelen 'Glory' ve 'Riva Wind' isimli gemiler dron ile görüntülendi

Ukrayna'dan hareket eden tahıl yüklü iki gemi 'Glory' ve 'Riva Wind' İstanbul Boğazı'ndan geçerek Ahırkapı açıklarına demirledi.

Ukrayna'dan hareket eden tahıl yüklü iki gemi 'Glory' ve 'Riva Wind' İstanbul Boğazı'ndan geçerek Ahırkapı açıklarına demirledi. Gemiler dron ile görüntülendi.

Dün akşam saatlerinde İstanbul Boğazı'nın Karadeniz açıklarına ulaşan 'Glory' ve 'Riva Wind' gemileri, İstanbul Boğaz'ından geçerek Ahırkapı açıklarına demirledi. Türkiye, AB, Ukrayna ve Rusya'ya bağlı heyetlerin gün içerisinde denetleme yapacağı gemiler dron ile görüntülendi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul Boğazı İstanbul Ukrayna Yerel Haberler

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