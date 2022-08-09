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Ukrayna'dan Çin'e gidecek olan Star Helena gemisi Ahırkapı açıklarına demirledi

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Ukrayna'dan Çin'e gidecek olan Star Helena gemisi Ahırkapı açıklarına demirledi Ukrayna'dan Çin'e 45 ton ayçiçek küspesi taşıyan Star Helena gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Ahırkapı açıklarına demirledi.

Ukrayna'dan Çin'e gidecek olan Star Helena gemisi Ahırkapı açıklarına demirledi

İSTANBUL - Ukrayna'dan Çin'e 45 ton ayçiçek küspesi taşıyan Star Helena gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Ahırkapı açıklarına demirledi.

İstanbul'da yapılan tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Ukrayna'dan gelen tahıl yüklü gemiler gece saatlerinde Ahırkapı açıklarına gelmeye başladı. Saat 17.00 sıralarında İstanbul Boğazı'ndan geçen Star Helena gemisi de Ahırkapı açıklarına demirledi. Çin'e 45 ton ayçiçek küspesi götüren geminin, heyet tarafından denetlenmesi bekleniyor.

İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - Yerel

Çin Halk Cumhuriyeti Ukrayna Star Genel Yerel Güncel Haberler

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