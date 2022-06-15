Ukrayna'daki rehabilitasyon merkezi halkın sığınağı oldu

Ukrayna'nın Harkov şehrinde rehabilitasyon merkezi olarak kullanılan bina, savaşta Ukraynalıların sığınağı haline geldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın Harkov şehrinde halk önceden rehabilitasyon merkezi olarak kullanılan binaya sığındı. Rehabilitasyon merkezi sadece Ukraynalılara değil bin 500 Hindistanlı öğrenciye de ev sahipliği yapıyor. Saldırılar nedeniyle evlerini kaybeden vatandaşların kaldığı merkezde üç öğün yemek veriliyor ve diğer ihtiyaçlar karşılanıyor.

Merkeze sığınan Olkov Vladimir Tikhonovich, "Harkov'da yaşıyordum ancak evimi bombaladılar. Sonra buraya geldik. Burada koşullar iyi" dedi.

Paziy Stanislav İvanoviç, "Savaştan önce burası rehabilitasyon merkeziydi. Savaşın başlamasından bu yana halkı kabul etmeye başladı. Buraya ilk gelenler, Harkov Üniversitesi'ndeki öğrencilerdi. Hindistanlı bin 100 öğrenci, Romanya'ya tahliye edilmeden önce 1 hafta burada kaldılar. Şimdi Harkov'un en tehlikeli bölgelerinden gelen vatandaşları kabul ediyoruz. Bu bölge Rus ordusu tarafından bombalanmadı. Ancak Harkov'da çatışmaların yaşandığı köylerde neler olduğunu duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Zaitseva Maria Valeryevna, "Burada zor şartlar altında bir büyükanneye bakıyorum. Kızı onu bana bırakıp gitti. Evleri bombalandı ve çok uzun süre bodruma sığınmak zorunda kaldılar. Ona yardımcı oluyoruz ama burada yalnız, ailesinden uzakta. Onun için üzülüyorum" dedi.

Merkeze sığınan Angelina ise, "Şu anda burada yaşıyoruz. Genel olarak burada olmayı seviyorum. Burada çok güzel bir doğa var, üç öğün yemek veriliyor. Ukrayna'da içinde bulunduğumuz durum düşünüldüğünde şu an için buranın kötü bir alternatif olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - HARKOV

İhlas Haber Ajansı / Yerel