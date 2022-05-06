Ukrayna'daki Kırım Tatar'ından yardım çağrısı

Ukrayna'daki Kırım Tatar'ı sosyal medya hesabından yayınladığı yaşadıklarını anlattığı paylaşımda yardım çağrısında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları devam ederken, Azovstal'daki yaralılara tıbbi yardım sağlayan Kırım Tatar'ı "Savaşın kaçıncı gününde olduğumuzu bilmiyorum. İnsanlar ölüyor. Kimi vurularak, kimi açlıktan, kimi de yaralarını tedavi edecek ilaç bulamadığından" ifadelerini kullandı.

"Yarın olacak mı bilmiyorum"

"Zamanımız kalmadı. Yarın olacak mı bilmiyorum" ifadelerini kullanan Kırım Tatar'ı, "Ben Müslüman bir Kırım Tatarıyım. Soyum Kırım'ı 300 yıldan fazla bir süredir yöneten ünlü Girey hanedanına dayanıyor. Tıp eğitimi aldım. Ambulans kullanıyorum, yaralılara yardım ediyorum. Savaştan önce hiç ölüm görmemiştim. İnsanların kolaylıkla tedavi edilebilecek yaraları yüzünden ölmesini izlemek çok acı veriyor. Sadece antibiyotik yok diye ölüyorlar" ifadelerini kullandı.

Hava, kara ve denizden sürekli olarak saldırı altında olduklarını kaydeden Kırım Tatar'ı, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Her an vuruluyoruz. Lütfen askerler de dahil herkesi Azovstal'dan çıkarmak için ne gerekiyorsa yapın. Ne olur bu kabusa bir son verin!

Biz kimseye saldırmadık. Türkiye ve Ukrayna her zaman yakın ilişkiler içinde ve birbirlerine destek olmuşlardır. Siz ve ülkeniz bölgemizin siyasetinde büyük bir ağırlığa sahipsiniz. Nereye yazıp kiminle iletişime geçeceğimizi bilmiyoruz. Bu nedenle, size kişisel olarak hitap ediyorum. Cenab-ı Hakk'ın hayırlarımızı terk etmeyeceğine ve bize yardım edeceğinize canı gönülden inanıyorum. Buna katılacak herkesin takdirini kazanacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / Yerel