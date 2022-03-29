Ukrayna'da ATM'de nakit para bulmak zorlaştı - Haberler

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Ukrayna'da ATM'de nakit para bulmak zorlaştı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Ukrayna'da ATM'de nakit para bulmak zorlaştı

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'da bir yandan savaş devam ederken bir yandan da bankalarda nakit para sıkıntısı yaşanıyor.

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'da bir yandan savaş devam ederken bir yandan da bankalarda nakit para sıkıntısı yaşanıyor.

Ukrayna'da savaş nedeniyle bazı banka şubeleri ve Atm'ler kullanılamaz hale geldi. Çatışmaların yoğun yaşandığı şehirlerde bankacılık işlemleri durdu. Odessa kentinde çoğu ATM çalışamaz hale gelirken, çalışan ATM'lerde ise para çekmek güçleşti. Özellikle sabah yapılan para transferi sonrası nakit paralar kısa sürede tükeniyor. - ODESSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ukrayna, Rusya, Savaş, ATM, Yerel, Haberler

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