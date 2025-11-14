Ukrayna Büyükelçisi Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi ile İstişarede Bulundu

Çalışma ziyareti kapsamında Eskişehir'de bulunan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki akademik iş birliklerine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, özellikle uluslararası öğrenci hareketliliğinin artırılması, ortak araştırma projeleri ve Ukrayna'daki üniversitelerle yürütülebilecek yeni eğitim iş birlikleri değerlendirildi. Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Büyükelçi Celal'i üniversitede ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek Anadolu Üniversitesinin uluslararasılaşma vizyonunu paylaştı.

Büyükelçi Nariman Celal, Türkiye ile Ukrayna arasındaki güçlü ilişkilerin yükseköğretim alanında da ilerlemesinin önemine dikkat çekti. Anadolu Üniversitesinin açık ve uzaktan eğitim başta olmak üzere birçok alandaki deneyiminin, Ukrayna kurumlarıyla yapılacak çalışmalara katkı sağlayabileceğini belirtti.

Ziyarete Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Serpil Koçdar ve Prof. Dr. Erkan Erdemir ve Eskişehir Kırım Derneği Başkanı Recep Şen ile Kırım ailesinden Anife Kurtseitova da eşlik etti. Karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafının ardından program sona erdi. - ESKİŞEHİR