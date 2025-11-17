Ukrayna Büyükelçisi Dzhelialov Eskişehir Sanayi Odası'nı Ziyaret Etti

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Dzhelialov, Eskişehir Sanayi Odası'nı (ESO) ziyaret etti.

Büyükelçi Dzhelialov, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eskişehir'e geldi. ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, yönetim kurulu üyeleri ve sektör temsilcileriyle de bir araya gelen Dzhelialov; Türkiye ile Ukrayna arasında sanayi, ticaret ve yatırım alanlarında geliştirilebilecek iş birliği fırsatlarını değerlendirdi. Görüşmede, karşılıklı iş bağlantılarının artırılması ve ortak projelerin desteklenmesi üzerinde görüş alışverişi yapıldı. - ESKİŞEHİR