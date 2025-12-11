Haberler

ABD basını: "Ukrayna, 20 maddelik barış planını ABD'ye teslim etti"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 8 Kasım'da Londra'da yapılan görüşmenin ardından 20 maddelik barış planını ABD'ye ilettiklerini duyurdu. Plan, toprak ve Zaporijya Nükleer Enerji Tesisi'nin kontrolüyle ilgili yeni fikirler içeriyor.

ABD basını, barış görüşmelerini yakından takip eden adı açıklanmayan Ukraynalı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Ukrayna'nın 20 maddelik barış planını ABD tarafına teslim ettiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy; İngiltere, Fransa ve Almanya'nın oluşturduğu E3 grubu ülkelerinin liderleri ile İngiltere'nin başkenti Londra'da 8 Kasım'da yaptığı görüşmenin ardından açıklamada bulunmuş, Ukrayna-Avrupa barış planına ilişkin "Plan, yarın akşam saatlerinde hazır olacak. Onu tekrar gözden geçirip ABD'ye göndereceğiz diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı. ABD basını, barış görüşmelerini yakından takip eden adı açıklanmayan Ukraynalı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Ukrayna'nın 20 maddelik barış planını ABD tarafına teslim ettiğini açıkladı. Haberde, gözden geçirilen barış planının toprak ve Zaporijya Nükleer Enerji Tesisi'nin konrolüne ilişkin "bazı yeni fikirler" içerdiği aktarıldı. Haberde, Ukraynalı yetkilinin "Bu barış planının yeni bir versiyonu değil, 20 madde aynı. Yalnızca yeniden gözden geçirildi. Şuanda 3 belge var; temel 20 madde, güvenlik garantileri ile ekonomi ve yeniden yapılandırma ile ilgili belge. Dün, ekonomi, bugün de garantiler konusunu ele aldık" ifadeleri aktarıldı.

Ukrayna ve ABD müzakere ekiplerinin bufün barış planı hakkında çevrimiçi istişarelerde bulunmaları bekleniyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Habertürk'ün Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk haberini veriş şekline bakın

Habertürk'ün Mehmet Akif'in tutukluluk haberini veriş şekline bakın
Trabzonspor'un Oulai'den istediği bonservis bedeli belli oldu

Trabzon tarihi bir bonservis istiyor! Satılırsa bir oda dolusu para
Bostancı'da 6 bin TL kira veren kiracının talebi, ev sahibini şoke etti

Kiracının evi boşaltmak için istediği para ev sahibini şoke etti
Operasyonda tutuklanan tek kadının ifadesi ortaya çıktı: Mehmet Akif Ersoy'la 2 yıl sevgiliydik

Tutuklanan tek kadının ifadesi: Mehmet Akif'le 2 yıl sevgiliydik
Habertürk'ün Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk haberini veriş şekline bakın

Habertürk'ün Mehmet Akif'in tutukluluk haberini veriş şekline bakın
Taraftarlar şokta! Icardi 5.5 yıl sonra geri mi dönüyor?

Taraftarlar şokta! Icardi 5.5 yıl sonra geri mi dönüyor?
İş yeri açma yönetmeliği değişti; geciktirilen ruhsatta bakanlık devreye girecek

Ruhsatta bunu yaparsanız, bakanlık devreye girecek
TFF'den bomba Mehmet Türkmen kararı

TFF'den olay pozisyona "Devam" diyen hakem hakkında karar
Bakan Kacır bütçe görüşmelerine Togg'un yeni modeli T10F ile geldi

Meclis bahçesinde ilk kez görüldü! Bakın hangi bakana ait çıktı
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...

Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...
Tunceli'de baraj gölünün çekilmesiyle tarihi sanduka parçası bulundu

Baraj çekilince ortaya çıktı, vinçle kaldırılıp feribotla taşındı
Hollywood'u sarsan kaza! Oyuncu Wenne Alton Davis feci şekilde can verdi

Sanat camiasını yasa boğan ölüm! Usta oyuncu feci şekilde can verdi
title