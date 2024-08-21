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UİGAD Karabük İl Temsilcisi Erkan Börekçi Genel Başkan Yardımcısı Seçildi

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Uluslararası İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği (UİGAD) Karabük İl temsilcisi Erkan Börekçi, genel başkan vekili/yardımcısı ve teşkilatlanmadan sorumlu genel başkan seçildi. Börekçi, yeni görevinde internet gazeteciliği ve gazeteci meslektaşların sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Uluslararası İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği (UİGAD) Karabük İl temsilcisi Erkan Börekçi, genel başkan vekili/yardımcısı ve teşkilatlanmadan sorumlu genel başkan seçildi.

Dünya genelinde; ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada, İsviçre, Avusturya ve Türkiye'de 61 ilde birçok temsilcisi bulunan ve internet üzerinden yayım yapan gazeteciler başta olmak üzere medya ve iletişim alanlarında faaliyet gösteren UİGAD'ın Karabük İl temsilcisi olan Erkan Börekçi teşkilatlanmadan sorumlu genel başkan oldu.

UİGAD Genel Başkanlığına tek aday olarak çıkan Başkan Cesim Yener başkanlığında oluşan yönetimde böylesi önemli bir göreve gelmenin verdiği sorumluluğun bilincinde olduğunu belirten Börekçi, "Yeni görevimin hayırlı olmasını diliyorum. Köklü değişiklikler ve yapılanmalar ile sürdürülebilir projeler ve çözüm odaklı çalışmalar ile ülkemizde İnternet gazeteciliği ile hayatlarını devam ettiren ve bu mesleğin içinde bulunan gazetecilerin sorunlarının çözümü yolunda ciddi çalışmalar yapılacaktır. Nasıl ki daha önce internet gazeteciliğinin sağlam bir zemine konulmasını sağlayan internet gazeteciliği basın yasası düzenlemelerinde aldığı öncü rol, COVİD-19' la mücadelede ve Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde yapılan çalışmalara, eğitim faaliyetlerine ve önceki dönemde UİGAD Üyelerine çıkartılan basın kartları da değerlendirerek yapılan çalışmalarda nasıl gündemde aktif ve belirleyici rol aldıysa, bundan sonraki günlerde de meslektaşların ve basın camiasının ana problemlerine çözüm üretilecektir" dedi.

"Türk basınının, özellikle basın özgürlüğü açısından evrensel standartların çok gerisinde olduğu bir gerçektir" diyen Börekçi, "Bu durum demokrasilerdeki en önemli denetim mekanizmalarından biri olan medyanın; yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü gücü konumu korumaktadır. Bundan dolayı medyanın kullandığı dil önemlidir. Halkın sorunlarına ayna olabilen, Şiddeti teşvik etmeyen, yargısız infaz yapmayan, haysiyet cellatlığına soyunmayan, terörü ve her türlü savaşı asla özendirmeyen, tam tersine insanları ayrıştırmayan, ötekileştirmeyen, dini, dili, ırkı, rengi ne olursa olsun, evrensel insani değerleri esas olan barış dili tercih edilmeli ve basın bu yönde teşvik edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde de UİGAD ailesi ile birlikte internet gazeteciliği ve gazeteci meslektaşların sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceklerini anlatan Börekçi, "Medya sektörüne adım atmak isteyen gençlerimizin de eğitim süreçlerine yapacağımız söyleşi ve seminerler ile desteklerimizi sürdüreceğiz. Sadece bununla kalmayarak, iletişim fakültesi ve lisesi öğrencilerimize de staj programlarını en verimli şekilde tamamlayabilmeleri için UİGAD Ailesi olarak staj yeri olanağı sunacağız. Yeni dönemde hep birlikte daha güçlü projelerle gazetecilik mesleğinin saygın ve seçkin projelerle daha iyi yerlere getirmek için farkındalık oluşturarak 'temiz toplum temiz gazetecilik' mottosuyla sürdürülebilir adımlarla nitelikli çalışmalar yapmaya canla başla mücadele edeceğim. Meslektaşlarımızın sığınabileceği güvenli bir liman ve en doğru adres olabilmeyi umut ederek yapacağımız çalışmaların hayırlar getirmesini dilerim" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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