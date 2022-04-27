Uğurlu aileler, öğretmenler ve yöneticilerle buluştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uğurlu aileler, öğretmenler ve yöneticilerle buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Uğurlu aileler, öğretmenler ve yöneticilerle buluştu

DÜZCE (İHA) – Düzce Özel Uğur Fen ve Anadolu Lisesi öğrenci velileri; öğretmenler, yöneticiler ve okul personelleriyle iftar programında bir araya geldi.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Özel Uğur Fen ve Anadolu Lisesi öğrenci velileri; öğretmenler, yöneticiler ve okul personelleriyle iftar programında bir araya geldi.

Düzce Özel Uğur Fen ve Anadolu Lisesi yönetimi, Ramazan ayı dolayısıyla iftar programı düzenlendi. Okul bahçesinde düzenlenen iftar yemeğine katılan kurucu Gökhan Sarıgül, yeni eğitim ve öğretim yılında ortaokul kısmının da faaliyete geçeceğini söyledi. Sarıgül, "Ailemiz hızla büyümeye devam ediyor" dedi. Okulun ilk açık hava iftarı olduğunu belirten Sarıgül, "Eğitim kadromuz, okul aile birliğimiz, çalışanlarımız ile güzel bir iftar akşamı oldu. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Anadolu Lisesi, Ramazan, Düzce, Okul, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title