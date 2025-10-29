Uğrak Köyü'nde Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Bayburt'un merkeze bağlı Uğrak köyündeki 7 öğrencili ilkokulun renksiz duvarı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda şanlı Türk bayrağıyla renklendirildi. Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte öğrenciler, Cumhuriyet coşkusunu jandarma personeliyle birlikte yaşadı.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde gerçekleşen etkinlikte, okulun dış cephesine dev bir Türk bayrağı çizildi. Sınıf öğretmeni Cem Aydoğdu'nun öğrencilerine daha önceden anlattığı "sıradan bir duvarın, bir milletin umudu ve bir bayrağın rengiyle yeniden anlam bulması" hikayesi, bu kez gerçeğe dönüştü.

Etkinlik kapsamında jandarma personeli, öğrencilerle birlikte fırçaları ellerine alarak, okul duvarına al yıldızlı dev Türk bayrağını çizdi. Duvara nakşedilen bayrağın etrafı da hep birlikte boyanarak, tamamlandı. Boyama sürecinin ardından öğrencilere rengarenk balonlar, Türk bayrakları ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, köy okulunda büyük bir coşkuyla kutlandı.

"Cumhuriyetimizin 102'nci yılı kutlu olsun"

Öğrencilerinin mutluluğuna ortak olmanın gururunu yaşadığını belirten öğretmen Cem Aydoğdu, "Okulumuz, 7 öğrencisi olan birleştirilmiş sınıflı küçük bir köy okulu. Cumhuriyetimizin 102'nci yılı dolayısıyla okulumuzun yola bakan cephesine şanlı bayrağımızı resmetmek istedik" dedi.

Bu çalışmanın öğrencilerde vatan ve bayrak sevgisini pekiştirdiğini ifade eden Aydoğdu, "Bu fikrimizi zaman zaman okulumuza ziyaretlerde bulunan jandarma ekipleriyle paylaşmıştık. Onlar da bu özel günde bizi yalnız bırakmadı; hem çocuklarımıza sürpriz yaptılar hem de bayrağımızı duvarımıza çizdiler" şeklinde konuştu. Aydoğdu, etkinliğe destek veren kurumlara da teşekkür ederek, "Bayburt Valiliğine, İl Jandarma Komutanlığına ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ederiz. Cumhuriyetimizin 102'nci yılı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Jandarma personeli ve öğrencilerin omuz omuza gerçekleştirdiği etkinlik, küçük bir köy okulunda Cumhuriyet coşkusunu ve vatan sevgisini en saf haliyle yansıttı. - BAYBURT