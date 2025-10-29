Haberler

Uğrak Köyü'nde Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Uğrak Köyü'nde Cumhuriyet Bayramı Coşkusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'un Uğrak köyündeki ilkokulda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda öğrenciler, jandarma personeli ile birlikte okulun duvarına dev Türk bayrağı çizerek büyük bir coşku yaşadı. Etkinlik, Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla vatan ve bayrak sevgisini pekiştirdi.

Bayburt'un merkeze bağlı Uğrak köyündeki 7 öğrencili ilkokulun renksiz duvarı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda şanlı Türk bayrağıyla renklendirildi. Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte öğrenciler, Cumhuriyet coşkusunu jandarma personeliyle birlikte yaşadı.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde gerçekleşen etkinlikte, okulun dış cephesine dev bir Türk bayrağı çizildi. Sınıf öğretmeni Cem Aydoğdu'nun öğrencilerine daha önceden anlattığı "sıradan bir duvarın, bir milletin umudu ve bir bayrağın rengiyle yeniden anlam bulması" hikayesi, bu kez gerçeğe dönüştü.

Etkinlik kapsamında jandarma personeli, öğrencilerle birlikte fırçaları ellerine alarak, okul duvarına al yıldızlı dev Türk bayrağını çizdi. Duvara nakşedilen bayrağın etrafı da hep birlikte boyanarak, tamamlandı. Boyama sürecinin ardından öğrencilere rengarenk balonlar, Türk bayrakları ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, köy okulunda büyük bir coşkuyla kutlandı.

"Cumhuriyetimizin 102'nci yılı kutlu olsun"

Öğrencilerinin mutluluğuna ortak olmanın gururunu yaşadığını belirten öğretmen Cem Aydoğdu, "Okulumuz, 7 öğrencisi olan birleştirilmiş sınıflı küçük bir köy okulu. Cumhuriyetimizin 102'nci yılı dolayısıyla okulumuzun yola bakan cephesine şanlı bayrağımızı resmetmek istedik" dedi.

Bu çalışmanın öğrencilerde vatan ve bayrak sevgisini pekiştirdiğini ifade eden Aydoğdu, "Bu fikrimizi zaman zaman okulumuza ziyaretlerde bulunan jandarma ekipleriyle paylaşmıştık. Onlar da bu özel günde bizi yalnız bırakmadı; hem çocuklarımıza sürpriz yaptılar hem de bayrağımızı duvarımıza çizdiler" şeklinde konuştu. Aydoğdu, etkinliğe destek veren kurumlara da teşekkür ederek, "Bayburt Valiliğine, İl Jandarma Komutanlığına ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ederiz. Cumhuriyetimizin 102'nci yılı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Jandarma personeli ve öğrencilerin omuz omuza gerçekleştirdiği etkinlik, küçük bir köy okulunda Cumhuriyet coşkusunu ve vatan sevgisini en saf haliyle yansıttı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Belediye başkanından çöken binayla ilgili vahim iddia

Belediye başkanından çöken binayla ilgili vahim iddia
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Bomba iddia! Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu

Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
Taksi şoförüne defalarca vurup küfürler savurdu

Kan donduran olay! Taksi şoförünün yaşadığı kabus kamerada
Karadağ'dan Türkler için yeni vize adımı

Türklere kapıyı kapatan ülke Bakan Fidan'ın çağrısıyla geri adım attı
Çılgın proje tanıtıldı! 350 metre yüksekte Dünya Kupası oynanacak

Çılgın proje tanıtıldı! Dünya Kupası burada oynanacak
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
152 hakem arasında Zorbay Küçük de var! Yönettiği son 5 maç bomba

Zorbay Küçük de listede! Yönettiği son maçlar bomba
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
Altın fiyatları için yeni tahmin

Altın fiyatları için yeni tahmin
Sadettin Saran'dan bahis oynadığı ortaya çıkan Zorbay Küçük için olay yorum

Saran'dan bahis oynadığı ortaya çıkan Zorbay Küçük için olay yorum
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Genç kız memleketindeki geleneği anlattı, duyanlar inanamadı: Ailemin baskısıyla açıldım

Memleketindeki "kız kaçırma" geleneğini duyanlar "yok artık" dedi
İsrail, Gazze'yi bombaladı! Hamas'tan açıklama geldi

Hamas'tan açıklama geldi! Arabuluculara hayati bir çağrısı var
Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste

Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.