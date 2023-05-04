UEDAŞ'ın renklendirdiği 66. trafo, emniyet kemeri için uyardı

UEDAŞ'ın 2017 yılında hayata geçirdiği "Trafolar Konuşuyor" projesinde bugün 66. trafo sosyal mesajlarla renklendirildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde Trafik ve İlk Yardım Haftası'nda vatandaşların farkındalığını artırmak amacıyla renklenen trafo, "Emniyet Kemeri Hayata Bağlar!" uyarısı yapıyor.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, sosyal farkındalık çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Hizmet sahası boyunca en işlek caddelerde Türkiye'nin toplumsal sorunlarının görünürlüğünü artırmak amacıyla 2013 yılından bu yana sürdürdüğü "Trafolar Konuşuyor" projesinde 66. trafo emniyet kemeri farkındalığı için boyandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve motorlu ekiplerinin de katıldığı projenin detaylarından bahseden UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, "Bu projeyle asıl amacımız sosyal bir mesaj vermek. Trafik ve İlk Yardım Haftası'nda, trafik kurallarının ve emniyet kemerinin önemini sosyal mesajlarla anlatmak istedik. Asayiş Şube Müdürlüğü önünde yer alan trafomuzun hemen yakınında polis memurları da farkındalığı destekleyici şekilde trafik uygulamalarını sürdürüyor. Daha önce de İl Emniyet Müdürlüğü ile emniyet kemeri, kadına şiddetle mücadele, KADES gibi birçok projeye ortak imza atmıştık. Projemize destekleri için İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkürlerimizi sunuyorum" diye konuştu. - BURSA