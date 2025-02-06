UEDAŞ Hava Şartlarına Rağmen Karla Mücadele Ediyor

Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarı ile birlikte UEDAŞ saha ekiplerinin kar mesaisi başladı. Ekipler Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Güney Marmara'da etkisini gösteren kar yağışına saha ekipleri, 7/24 mesaisini sürdürüyor. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, olumsuz hava şartlarına karşı tedbirlerini alarak enerji sürekliliğini koruyor. Etkili kar yağışıyla birlikte havai hatlarda meydana gelebilecek buz yükü gibi arızalara karşı aralıksız saha mesaisini sürdüren ekipler, SCADA sistemi sayesinde de şebekenin uzaktan tüm kumanda, kontrol ve izleme faaliyetlerini sağlıyor. - BURSA