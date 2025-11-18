UEDAŞ, Elektrik Dağıtım Altyapısını Güçlendirmek İçin Planlı Kesintiler Yapıyor

UEDAŞ, elektrik hatları, trafolar ve aydınlatma sistemlerinin kesintisiz hizmet verebilmesi için düzenli bakım ve iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, arızaların önüne geçmek, can ve mal güvenliğini korumak ve enerji arz güvenliğini sağlamak hedefiyle planlı kesintiler gerçekleştiriliyor.

Güney Marmara'da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, abonelere daha sağlıklı ve kesintisiz enerji arzını korumak için elektrik şebekesi iyileştirme ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şebekelerin düzenli olarak kontrol edilmesi, enerji altyapısının uzun ömürlü ve verimli çalışmasına katkı sağlıyor. Planlı kesintilerle ilgili bilgilendirmeler, 48 saat öncesinde UEDAŞ'ın resmi web sitesi üzerinden ve SMS yoluyla abonelere iletiliyor. Bu bilgilendirmelerde kesintiden etkilenecek bölge, tarih ve saat aralıkları açıkça paylaşılıyor.

UEDAŞ Genel Müdürü Cihangir Gençoğlu, planlı kesintilerin enerji arz güvenliği açısından önemine dikkat çekerek, "Enerji altyapısında sürdürülebilirlik ve güvenlik, düzenli bakım ve yeni yatırım çalışmalarıyla mümkündür. Planlı kesintiler, kısa süreli rahatsızlıklar gibi görünse de uzun vadede daha güçlü, güvenli ve verimli bir enerji altyapısının temelini oluşturur. Bugünün kısa kesintisi, yarının kesintisiz enerjisidir. Planlı kesintiler sayesinde, sistemsel riskler kontrol altına alınarak daha büyük arızaların önüne geçiliyor. Bu çalışmalar, enerji altyapısının geleceğe hazırlanması ve abonelere kesintisiz enerji sunulması açısından kritik bir rol oynuyor" dedi. - BURSA