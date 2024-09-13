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UEDAŞ Arama Kurtarma Ekibi AFAD Akreditasyon Sınavını Başarıyla Geçti

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UEDAŞ Arama Kurtarma Ekibi, AFAD tarafından başlatılan akreditasyon sistemi uyarınca, Türkiye Afet ve Acil Durum yönetimi sistemi içinde faaliyet göstermek için gerekli akreditasyon sınavını başarıyla geçti. Ekip, afet ve acil durum yönetimindeki yetkinlik ve hazırlık düzeylerini kanıtladı.

UEDAŞ Arama Kurtarma Ekibi, AFAD tarafından başlatılan akreditasyon sistemi uyarınca, Türkiye Afet ve Acil Durum yönetimi sistemi içinde faaliyet göstermek için gerekli akreditasyon sınavını başarıyla geçti.

2021 yılında elektrik dağıtım sektöründe bir ilke imza atarak kurulan Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) Arama Kurtarma Ekibi, 6 Şubat depreminde aktif görev alarak birçok insanın hayatına dokunmuştu. Eksiksiz tamamladıkları eğitimlerinin yanı sıra, ileri düzeyde donanımlı ekipmanlarıyla UEDAŞ Arama Kurtarma Ekibi, yurtiçi ve yurtdışı ihtiyaç duyulan her an ve her yerde göreve hazır hale geldi. UEDAŞ Arama Kurtarma Ekibi, 33 gönüllüsüyle AFAD Akreditasyon sınavını başarıyla geçerek afet ve acil durum yönetimindeki yetkinlik ve hazırlık düzeylerini kanıtladı. Bu akreditasyon, ekibin afet ve acil durumlara müdahale konusundaki profesyonel yeterlilik ve etkinliğini resmi olarak onaylamış oldu.

UEDAŞ Arama Kurtarma Ekibinin akredite olması hakkında açıklamalarda bulunan UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, "Elektrik dağıtım sektöründeki önceliğimiz her zaman iş sağlığı ve güvenliğidir. Bu hassasiyetimizi sosyal sorumluluk anlayışımızla birleştirerek, hayata geçirdiğimiz arama kurtarma ekibimiz, gönüllülük esasıyla çıktığı bu yolda 6 Şubat depreminde gösterdiği olağanüstü çabalarla hepimizi gururlandırdı. UEDAŞ olarak, bu başarıyı sektördeki tüm paydaşlarla paylaşarak, güvenlik standartlarını daha da yükseltme ve topluma daha büyük katkılarda bulunma amacımızı sürdüreceğiz. Bugüne kadar edindiği tüm tecrübeleri AFAD akreditesi ile tescilleyen tüm ekibi tebrik ediyor, gelecekteki çalışmalarında başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

bursa

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