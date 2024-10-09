UDER, Çocuk Hakları Projesini Tamamladı

Ulusal Çocuk Hakları Derneği (UDER), Avrupa Birliği Sivil Düşün programı desteğiyle hayata geçirilen "Çocuk Hakları İçin Güçleniyoruz" projesini tamamladı. Proje doğrultusunda, altı gönüllü bir aylık süre boyunca çocuk hakları eğitici eğitimi aldı.

Projenin en dikkat çeken yanlarından biri, gönüllülerin farklı meslek gruplarından gelmesi oldu. İki avukat, iki psikolojik danışman, bir psikolog ve bir çocuk gelişimi öğretmeni, bu eğitim sürecinde hem çocuk hakları konusunda derinlemesine bilgi edindiler hem de sahada uygulama fırsatı buldular. Bir ay süren eğitimin ardından, gönüllüler dört farklı oturumda toplamda 100'e yakın çocukla bir araya gelerek çocuk hakları atölyeleri gerçekleştirdi.

Bu atölyeler sayesinde UDER, Ağrı yerelinde ve Türkiye'nin diğer bölgelerinde çocuk hakları eğitimlerine daha da derinlik kazandırarak, bünyesine altı yeni çocuk hakları eğitmeni kattı. Projenin sonunda UDER, çocuk hakları alanında daha geniş kitlelere ulaşarak, çocukların haklarını savunma ve koruma konularında farkındalık oluşturma kapasitesini güçlendirmiş oldu. - AĞRI