Ucuz ve Sağlıklı İzmirli Ürünleri Halkın Sofrasında

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu doğrultusunda yerli üreticinin alın teriyle doğan İzmirli markasını, kentliler kısa sürede benimsedi. Halkın Bakkalı/Halkın Kasabı raflarında yer alan et, süt ve karakılçık ürünlerini sofralarına taşıyan yurttaşlar İzmirli ürünlerinin ABD'deki market raflarında yer almasından duyduğu gururu dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "İzmir'in küçük üreticisini ihracatçı yapma" hedefiyle hayata geçirdiği "İzmirli" markalı ürünler, kısa sürede beğeni toplayarak sofralarda yerini aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İzTarım A.Ş. tarafından küçük üreticiden alınan et, süt ve karakılçık ürünleri, katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülerek İzmirli markasıyla piyasaya sürüldü. Amerika ve Kanada başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen İzmirli ürünleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin halka sağlıklı, ucuz ve güvenilir gıda ulaştırmak için hayata geçirilen ve sayısı gezici otobüsle 12'ye ulaşan Halkın Bakkalı/Halkın Kasabı mağazalarında da ilgi görüyor.

İzmirli ürünlerine www.izmirliden.com sitesinden de ulaşılabiliyor.

"BU ÜRÜNLERİN AMERİKA'YA GİTMESİ TÜRKİYE İÇİN ÖVÜNÇ KAYNAĞIDIR"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Her fabrika bir kaledir" sözünden hareketle geçen ay kapılarını açtığı Bayındır 100. Yıl Süt İşleme Fabrikası'nda üretilen İzmirli markalı peynirleri tüketen Sabri ve Vahide Oral çifti, "Çok iyi bir uygulama oldu. İzmirli markalı ürünlerin daha da yaygınlaşmasını ve çeşitlerin artırılmasını istiyoruz" dedi. Süt fabrikasının açıldığını yeni öğrendiklerini söyleyen Oral çifti sözlerine şöyle devam etti: "İnek sütü yerine keçi sütü ve koyun sütünü arıyorduk; Halkın Bakkalı'nda bulduk. Bundan sonra da buradan alacağım. Yine etlerin görünümü de çok güzel. Geçmişte TANSAŞ'ı kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, şimdi Halkın Bakkallarını kurdu. Halka ucuz ve kaliteli gıda sunuyorlar. Herkese tavsiye ediyoruz. Bizim kızımız yurt dışında yaşıyor, orada da gördük. Amerika'da bu ürünlerin gitmesi Türkiye için övünç kaynağıdır. Amerika her ürünü kabul etmez, çok analiz yaparlar. Çok iyi olmuş."

"ESKİDEN TANSAŞ VARDI, ŞİMDİ HALKIN BAKKALI VAR"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kooperatifçilik modelinin Halkın Bakkalı'ndan Halk Konut'a kadar birçok alanda hayata dokunduğunu ifade eden Sinan Tutar, "İzmirli ürünlerinin Amerika'ya gitmesi çok güzel oldu. Bizim için de bir gurur kaynağı oldu. Bugün sütün maliyeti fazla olduğu için peynirler de pahalı. Ama biz uygun fiyatla ulaşabiliyoruz. Kaliteli peynirler var. Eti de Halkın Bakkalı'ndan alıyoruz. Belediyenin faaliyetlerini çok beğeniyorum. Bu ürünlerde olduğu gibi belediyenin depremzede evlerini de kooperatifle yaptığını gördüm. Çok hoşuma gitti. İnsanlar çaresiz kaldı, evleri yıkıldı. Müteahhitlerin yüksek maliyet çıkartmasına karşın belediye müteahhitlik yapıyor. Kooperatifleşmeyle insanlar mutlu oluyor. Sosyal belediyecilik denilen şey de budur. Alım gücü düşük olan insanları korumaya yönelik bir faaliyet var. İzmir'de eskiden TANSAŞ'ımız vardı, şimdi Halkın Bakkalımız var" diye konuştu.

"EMEKLİ HALKIN KASABI'NDAN UYGUN VE SAĞLIKLI ET YİYOR"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ödemiş Et Entegre Tesisi'nde yerli besiden hazırlanan ve uygun fiyatla Halkın Kasabı reyonlarında yerini alan et ürünlerini tüketen Aytekin Karabacak, "Ucuz, kaliteli ve temiz et var. Bu yüzden tercih ediyorum. Arkasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin olması önemli bir tercih nedeni. Daha da yaygınlaşmasını istiyoruz. Çünkü bugün Tarım ve Kredi Kooperatifleri diyorlar, gidiyoruz, fiyatların market raflarından bir farkı yok. Halkın Bakkallarında ise epey bir fark var. Hiç olmazsa o parayı başka yerlerde kullanıyoruz. Ben emekli memurum. Emekli insanlar et ürünlerini artık zor yiyor. Halkın Kasabı'yla artık uygun fiyatlı et yiyebiliyoruz" dedi.

Nevval Eşki, "Tunç Soyer'i çalışmalarından dolayı çok takdir ediyoruz. Çok iyi şeyler yapıyor. Geleceğe yönelik hizmet yaptığı için teşekkür ediyorum" diye konuştu. Fatma Arı ise "Tunç Soyer'e teşekkür ediyoruz. Halkın Bakkallarını açtı açalı buradan alışveriş ediyoruz. Çok da güzel ürünleri var. Herkese tavsiye ediyoruz" dedi.