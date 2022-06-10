Uçuşa yasak bölgede yamaç paraşütünden vazgeçmiyorlar - Haberler

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Uçuşa yasak bölgede yamaç paraşütünden vazgeçmiyorlar

İhlas Haber Ajansı - İsa Akar - Yerel
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Uçuşa yasak bölgede yamaç paraşütünden vazgeçmiyorlar İniş ve kalkış esnasında küçük kazalar atlatan sporcular, yine de uçmaya devam etti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili üzerindeki varyant seyir terası, yasak olmasına rağmen adrenalin sever yamaç paraşütçülerin uğrak yeri olmaya...

Uçuşa yasak bölgede yamaç paraşütünden vazgeçmiyorlar

İniş ve kalkış esnasında küçük kazalar atlatan sporcular, yine de uçmaya devam etti

ANTALYA - Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili üzerindeki varyant seyir terası, yasak olmasına rağmen adrenalin sever yamaç paraşütçülerin uğrak yeri olmaya devam ediyor. Rüzgarın azizliğiyle küçük kazalar atlatan sporcular yine de uçmaktan geri kalmadı.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili varyant seyir terası, sabah akşam farklı manzarası kadar yamaç paraşütçülerine de ev sahipliği yapıyor. Rüzgar nedeniyle genelde öğleden sonra terasa gelen sporcular, yerli ve yabancı turistlerin bakışları eşliğinde yamaç paraşütü açıp kendilerini tekli ve ikili olarak gökyüzüne bırakıyor. Adrenalin tutkunu sporcular, denizden gelen güney rüzgarlarının falezlere çarparak, alttan bir rüzgar dalgası ile deniz seviyesinden 200 metre yükselip, denize paralel olarak 500 metrelik bir alanda sağa ve sola uçuş yapabiliyor. Sporcular bireysel olduğu kadar tandem de (ikili) uçabiliyor. Macera severlerin kalkış ve gökyüzünde süzülmelerini vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla ölümsüzleştiriyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle sporcuların ve iniş ve kalkış esnasında yaşadıkları tehlikeli anlar kameralara yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Yerel

Konyaaltı Sahili Antalya 3. Sayfa Yerel Haberler

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