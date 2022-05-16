Uçuşa yasak bölgede yamaç paraşütçülerinin bağlama keyfi - Haberler

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili varyant seyir terasında, yasak olmasına rağmen yamaç paraşütü yapan kişilerden birinin gökyüzünde bağlama çalıp türkü söylediği görüldü.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili varyant seyir terası, sabah akşam farklı manzarası kadar yamaç paraşütçülerine de ev sahipliği yapıyor. Rüzgar nedeniyle genelde öğleden sonra terasa gelen sporcular, yerli ve yabancı turistlerin bakışları eşliğinde yamaç paraşütü açıp kendilerini tekli ve ikili olarak gökyüzüne bırakıyor. Adrenalin tutkunu sporcular, denizden gelen güney rüzgarlarının falezlere çarparak, alttan bir rüzgar dalgası ile deniz seviyesinden 200 metre yükselip, denize paralel olarak 500 metrelik bir alanda sağa ve sola uçuş yapabiliyorlar. Yasağa aldırmayan macera severlerden ikisi yine gökyüzüne bu kez bağlama ile kanat açtı. Falezler üzerinde uçan ikiliden öndeki kişi hem bağlama çaldı hem de 'Suzan Suzi' türküsünü seslendirdi. Bir süre bağlama eşliğinde uçuşlarına devam eden ikili, uçuşlarını güvenli şekilde tamamladı. İkili o anları sosyal medya mecralarında paylaştı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel