Uçurumun kıyısındaki sancaktar türbesi, her Cuma ziyaretçilerini ağırlıyor

Sivas'ta Yukarı Tekke Mezarlığı'nda tam uçurumun kıyısında bulunan Abdulvahabi Gazi Hazretleri'nin türbesi, her cuma yüzlerce misafirini ağırlıyor.

Sivas'ta bulunan ve konumu ile dikkat çeken Yukarı Tekke Camii, uçurumun kıyısındaki yapısıyla tüyler ürpertiyor. Daha öncesinde küçük bir mescid olan ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce iki katlı olarak yeninden inşa edilen camide Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in(sallallahu aleyhi vesellem) sancaktarı olduğu rivayet edilen Abdulvahabi Gazi'nin de türbesi bulunuyor. Cuma namazı kılmak için Yukarı Tekke Camine giden vatandaşlar, medfun bulunan Abdulvahabi Gazi türbesinde dua ediyor. Ayrıca cami içerisinde Osmanlı Padişahlarından Kanunu Sultan Süleyman'ın oğlu Bayezid ve oğullarının da türbesi de yer alıyor.

"Buranın ziyaretçisi eksik olmaz"

Cuma namazlarını Yukarı Tekke Camisinde kılmaya gayret gösterdiğini ifade eden Volkan Balcılar, "Sivas Merkez Yukarı Tekke Mezarlığı Abdulvahabi Gazi Cami içerisinde bulunan Abdulvahabi Gazi Hazretlerinin türbesi içerisindeyiz. Abdulvahabi Gazi Hazretleri Peygamber Efendimizin (sallallahu aleyhi vesellem) sancaktarı olarak cephede savaşmış ve en son görev yeri burada olduğundan, şehit edildiğinden buraya defnedilmiş büyük bir zat ve evliyadır. Buranın ziyaretçisi eksik olmaz. Yıllardır Sivas'ta var olan bir gelenektir. İnsanlar her fırsatta cumayı mümkün oldukça Yukarı Tekke Abdulvahabi Gazi Camisinde kılarlar ve türbe ziyaretleri, dualar yapılır. Beraberinde insanlar geçmişlerinin ruhlarına yad etmek için burada ikramlarda, izzetlerde bulunurlar. Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu ve torunlarının da kabirleri burada bulunmaktadır" dedi. - SİVAS