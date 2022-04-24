- Uçurtma şenliğinde 4 bin uçurtma havalandı

İSTANBUL - Eyüpsultan Belediyesi'nin düzenlediği uçurtma şenliğinde çocuklar doyasıya eğlendi. Şenlikte 4 bin uçurtma uçuruldu.

Eyüpsultan'da 8-14 yaş arasındaki öğrenciler için Silahtarağa Parkı'nda düzenlenen şenlikte, birbirinden güzel uçurtmalar gökyüzünde renk cümbüşü oluşturdu. Şenliğe Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de katılarak çocukların mutluluklarına ortak oldu. Başkan Köken, alanda çocuklarla ve aileleriyle sohbet edip, birlikte uçurtma uçurdu. Başkan Deniz Köken, "Çocuklar çok mutlular. Hem 23 Nisan, hem bahar geldi. İkisi bir araya gelince böyle yoğun bir katılım oldu. Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Uçurtma şenliğimiz hayırlı olsun diyorum" şeklinde konuştu.

Şenlikte küçükler kadar anne ve babaları da keyifli saatler geçirdiler. Hafta sonunu böyle eğlenceli bir aktivite ile geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar ve aileleri, kendilerini böylesine güzel bir etkinlikle buluşturan Başkan Köken'e teşekkür ettiler.

İhlas Haber Ajansı / Yerel