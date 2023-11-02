Ücretsiz zeytinyağı analizi başvuruları başladı

Çanakkale Belediyesi Yerel Kalkınma Birimi tarafından hayata geçirilen ücretsiz zeytinyağı analizi projesi çerçevesinde zeytin üreticileri için başvuru süreci başladı.

Çanakkale Belediyesi Yerel Kalkınma Birimi tarafından hayata geçirilen ücretsiz zeytinyağı analizi projesi çerçevesinde zeytin üreticileri için başvuru süreci başladı.

Ücretsiz Zeytinyağı Analizi Hizmeti çerçevesinde, Yağ Asitliği, Toplam Fenolik Bileşenler ve Peroksit Sayısı ölçülecek. Hizmetten yararlanmak isteyen üreticiler, Nüfus Cüzdanı, ÇKS veya Ziraat Odası Kaydı veya Tapu Fotokopisi ile şahsen Yerel Kalkınma Birimine başvurabilecek. - ÇANAKKALE