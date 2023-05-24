Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik ücretsiz seyahatte gelir desteği ödemeleri yüzde 50 artırıldı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli ve yaşlı vatandaşların bireysel hareket alanlarını genişletmek ve mobilitelerini güçlendirmek amacıyla ücretsiz seyahat desteği veriyor. Bakanlık tarafından şehit yakınları, gaziler, engelli ve yaşlı bireylerin şehir içinde kara yolu, deniz yolu, demir yolu, özel halk otobüsleri ve deniz ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanmalarını sağlayan ücretsiz seyahat uygulaması çerçevesinde 2015 yılından bugüne kadar 1 milyar 662 milyon TL gelir desteği ödemesi yapıldı. 24 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile gelir desteği ödemeleri yüzde 50 artırıldı.

Yönetmelikte ödeme miktarlarını düzenleyen maddede yapılan değişiklikle birlikte 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel denizyolu ulaşımı aracı için aylık 2 bin 250 lira olan destek ödemesi miktarı 3 bin 375 liraya, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 2 bin 992,5 lira ise 4 bin 500 liraya, büyükşehir belediyesi olan diğer illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 2 bin 250 liralık destek 3 bin 375 liraya, büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık bin 800 liralık destek ise 2 bin 700 liraya yükseltildi. - ANKARA