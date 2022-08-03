Ücretli usta öğretici başvuruları başladı Nevşehir merkezde bulunan Şehit Muhammed Can Biçici Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici başvuruları başladı. Nevşehir merkezde bulunan Şehit Muhammed Can Biçici Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici başvuruları başladı. Şehit Muhammed Can Biçici Nevşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fedakar Koçak, usta öğreticilik başvurularının 1 Ağustos 2022 tarihi itibariyle başladığını belirtti. Koçak, "2022-2023 Öğretim yılı Ücretli Usta Öğretici Başvuruları 1 Ağustos 2022 tarihinden itibaren e-yaygın sistemi, başvurular, usta öğretici başvurusu ekranı üzerinden; başvuruların onay işlemleri ise kurum Başvuru Adımları https://e-yaygin.meb.gov.tr/Login.aspx E-devlet giriş butonu, E-devlet şifresiyle kullanıcı adı ve giriş Başvurular Usta öğretici başvurusu İlgili belgeler yükleme ve onay yetkilileri tarafından Başvurular/Usta Öğretici Başvurusu Onay ekranından yapılacaktır" açıklamasında bulundu. - NEVŞEHİR İhlas Haber Ajansı / Yerel Nevşehir Yerel Haberler

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