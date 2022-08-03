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Ücretli usta öğretici başvuruları başladı

Ücretli usta öğretici başvuruları başladı

Nevşehir merkezde bulunan Şehit Muhammed Can Biçici Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici başvuruları başladı.

 - Güncelleme:

Nevşehir merkezde bulunan Şehit Muhammed Can Biçici Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici başvuruları başladı.

Şehit Muhammed Can Biçici Nevşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fedakar Koçak, usta öğreticilik başvurularının 1 Ağustos 2022 tarihi itibariyle başladığını belirtti. Koçak, "2022-2023 Öğretim yılı Ücretli Usta Öğretici Başvuruları 1 Ağustos 2022 tarihinden itibaren e-yaygın sistemi, başvurular, usta öğretici başvurusu ekranı üzerinden; başvuruların onay işlemleri ise kurum Başvuru Adımları https://e-yaygin.meb.gov.tr/Login.aspx E-devlet giriş butonu, E-devlet şifresiyle kullanıcı adı ve giriş Başvurular Usta öğretici başvurusu İlgili belgeler yükleme ve onay yetkilileri tarafından Başvurular/Usta Öğretici Başvurusu Onay ekranından yapılacaktır" açıklamasında bulundu. - NEVŞEHİR

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