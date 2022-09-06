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Uçma meraklısı köpek uçmadığı zaman strese giriyor

Yerel Haberler

Uçma meraklısı köpek uçmadığı zaman strese giriyor

Bursa'da yamaç paraşütü antrenörünün sahiplendiği köpek uçuş meraklısı çıktı.

Bursa'da yamaç paraşütü antrenörünün sahiplendiği köpek uçuş meraklısı çıktı. Sahibinin, uçmadığı zaman strese girdiğini iddia ettiği Bulut isimli köpek, uçmak istediğini hareketleri ile anlatıyor.

Yamaç paraşütü antrenörü olarak görev yapan İbrahim Dinçer, 1,5 yıl önce terrier cinsi köpek sahiplendi. Dinçer, sahiplendiği köpeği yanından hiç ayırmadan gittiği her yere götürmeye başladı. Kendisi paraşüt eğitmeni olduğu için sürekli uçan Dinçer, bir uçuşa köpeği Bulut'u da dahil etti.

Dinçer, köpeğin gök yüzünde olmaktan çok mutlu olduğunu görünce paramotor ile yaptığı her uçuşa köpeği Bulut'u da almaya başladı. Şimdi tam bir uçuş hastası olan sevimli köpek uçmadığı zamanlar strese girerek uçmak istediğini sahibine belli ediyor.

Köpeği Bulut'la ayrılmaz ikili olduklarını ifade eden İbrahim Dinçer, "Uzun yılladır paraşüt antrenörü olarak görev yapıyorum. Çok sayıda paraşütçü yetiştirdim. 1,5 yıl önce terrier cinsi köpek sahiplendim. Aramızda sıkı bir dostluk oluştu. Gittiğim her yere götürüyorum. 1 yıl önce köpeği paraşütle uçurdum. Çok hoşuna gitti. Sürekli uçmak istedi. Bu zamana kadar 30'un üzerinde benimle beraber uçtu. Çok keyif alıyor. Sürekli uçmak istiyor. Bende her fırsatta onu uçuruyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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