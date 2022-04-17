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Uçkun tezgahtaki yerini aldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Uçkun tezgahtaki yerini aldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen ve halk arasında "yayla muzu" olarak da bilinen uçkun bitkisi tezgahlardaki yerini aldı.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen ve halk arasında "yayla muzu" olarak da bilinen uçkun bitkisi tezgahlardaki yerini aldı.

Baharın gelmesiyle birlikte pazarlardaki yerini alan uçkunun halk tarafından rağbet görmesi satıcıların yüzünü güldürdü. Topladığı uçkunları satan Burhan Öztürk, aylardır uçkun mevsimini beklediğini ifade ederek, "Uçkun bitkisinin sarılık, şeker, tansiyon ve diyabet hastalıklarına iyi geldiği biliniyor. Destesini 10 liradan sattığımız uçkuna vatandaşlar rağbet gösteriyor" dedi. - HAKKARİ

Uçkun tezgahtaki yerini aldı

Uçkun tezgahtaki yerini aldı

Uçkun tezgahtaki yerini aldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hakkari, Yerel, Haberler

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