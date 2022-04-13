Uçamayıp yoluna kaybeden 'Bahri Kuşu'na mahalleli sahip çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uçamayıp yoluna kaybeden 'Bahri Kuşu'na mahalleli sahip çıktı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Uçamayıp yoluna kaybeden 'Bahri Kuşu'na mahalleli sahip çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde uçamayan Bahri Kuşu için vatandaşlar seferber oldu.

Antalya'nın Serik ilçesinde uçamayan Bahri Kuşu için vatandaşlar seferber oldu.

Serik ilçesine bağlı Karadayı Mahallesinde uçamayan kuşu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirdi. Ekipler, ender görülen türlerden olan Bahri Kuşu'nu tedavisi için Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine götürdü. Bahri Kuşu, tedavisi tamamlandıktan sonra doğal yaşamına geri bırakılacak. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Haberler

title