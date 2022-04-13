Uçamayıp yoluna kaybeden 'Bahri Kuşu'na mahalleli sahip çıktı
İhlas Haber Ajansı - Yerel
Antalya'nın Serik ilçesinde uçamayan Bahri Kuşu için vatandaşlar seferber oldu.
Antalya'nın Serik ilçesinde uçamayan Bahri Kuşu için vatandaşlar seferber oldu.
Serik ilçesine bağlı Karadayı Mahallesinde uçamayan kuşu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirdi. Ekipler, ender görülen türlerden olan Bahri Kuşu'nu tedavisi için Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine götürdü. Bahri Kuşu, tedavisi tamamlandıktan sonra doğal yaşamına geri bırakılacak. - ANTALYA
İhlas Haber Ajansı / Yerel