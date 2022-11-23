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Uçak kuş sürüsüne çarpmamak için pisti pas geçti

Yerel Haberler

Uçak kuş sürüsüne çarpmamak için pisti pas geçti Adana Havalimanında bir uçağın inişe geçtiği sırada önüne kuş sürüsü çıkıncı pisti pas geçtiği anlar kameralara yansıdı Adana Havalimanında bir uçak, inişe geçtiği sırada önüne kuş sürüsü çıkınca pisti pas geçmek zorunda kaldı.

Uçak kuş sürüsüne çarpmamak için pisti pas geçti

Adana Havalimanında bir uçağın inişe geçtiği sırada önüne kuş sürüsü çıkıncı pisti pas geçtiği anlar kameralara yansıdı

ADANA - Adana Havalimanında bir uçak, inişe geçtiği sırada önüne kuş sürüsü çıkınca pisti pas geçmek zorunda kaldı. O anlar kameralara yansıdı.

THY uçağı, Adana Havalimanına iniş yapmak için alçalmaya başladı. Bu sırada uçağın önüne kuş sürüsü çıkınca pilot, kuşlara çarpmamak için iniş yapmak yerine yeniden havalanarak pisti pas geçti. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Uçağın daha sonra sorunsuz bir şekilde iniş yaptığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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