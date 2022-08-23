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Üç şeritli caddede trafik tek şeritten akıyor

Yerel Haberler

Üç şeritli caddede trafik tek şeritten akıyor

Eskişehir'de duyarsız sürücülerin ikinci şeride araç park ederek oluşturduğu trafik sıkışıklığı her geçen gün artıyor.

Eskişehir'de duyarsız sürücülerin ikinci şeride araç park ederek oluşturduğu trafik sıkışıklığı her geçen gün artıyor.

Odunpazarı İlçesi'ne bağlı Şair Fuzuli Caddesi'ndeki trafik problemleri her geçen gün artıyor. Normal şartlarda 3 şerit olarak kullanılan caddede trafik genel olarak tek şeritten ilerliyor. Sağ şerit belediye tarafından ücretli park alanı olarak kullanılıyor. Orta şerit ise duyarsız sürücülerin araç park etmesiyle günün büyük bir bölümünde trafik akışına kapalı kalıyor. Sadece sol şeritten trafiğin ilerleyebildiği cadde, yoğunluğu kaldırmıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Odunpazarı Eskişehir Tragger Yerel Haberler

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