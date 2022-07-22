Üç gündür susuzlukla mücadele ediyorlar

Bilecik'in Bahçelievler mahallesinin bir kısmında 3 gündür yaşanan su sıkıntısı vatandaşların tepkisine sebep oluyor.

Bilecik'te Göçmen Konutları ve Özgün Sitesi bölgesinde yaşayan vatandaşlar 3 gündür su kesintisi yaşanıyor. Yaşanan sıkıntı yüzünden zor günler geçirdiklerini anlatan bölge sakinleri belediyenin bu konuya biran önce çözüm bulmalarını istediler. Bulaşık ve tuvalet ihtiyaçları için bidonlarla evlerine su taşıyan vatandaşlar, aracı olmayanlara ise evlerinde suların gelmesini bekliyorlar.

"Ekiplerimiz arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürmektedir"

Bilecik Belediyesi de sosyal medya hesaplarından konuyla alakalı, "Bahçelievler Mahallesi'nin bir bölümünde oluşan su kesintisi, meydana gelen yeni bir patlak sebebiyle bir süre daha devam edecektir. Ekiplerimiz arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel