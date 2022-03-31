Üç ayda 9 engelli rampası yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üç ayda 9 engelli rampası yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Üç ayda 9 engelli rampası yapıldı

Düzce Belediyesi, engelli vatandaşların kaldırımları rahatlıkla kullanabilmesinin yanı sıra evlerine de rahatça girip çıkmalarını sağlamak amacıyla engelli rampaları oluşturuyor.

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi, engelli vatandaşların kaldırımları rahatlıkla kullanabilmesinin yanı sıra evlerine de rahatça girip çıkmalarını sağlamak amacıyla engelli rampaları oluşturuyor. Ekipler, talepler doğrultusunda engelli bireyin yaşadığı 9 apartmanın girişine rampa yaptı.

Düzce'nin dört bir yanında kaldırımları yenileyen, düzenleyen ve vatandaşların güvenli bir şekilde kullanımına sunan Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, engelli vatandaşların rahatlığı ve sağlığını da unutmuyor. Vatandaşlardan gelen talepleri anında cevap veren müdürlük, engelli vatandaşları mağdur etmiyor. 2022 yılının ilk üç ayında engelli vatandaşın yaşadığı 9 apartmanın girişine rampa yapan ekipler, gelen taleplerde engelli vatandaşlara öncelik veriyor.

Öte yandan Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, hava şartlarının düzelmesiyle birlikte hem kent merkezinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu hem de mahallelerde bozulan ya da eksik olan bölgelerde kaldırım yapmaya devam ediyor. - DÜZCE

Üç ayda 9 engelli rampası yapıldı

Üç ayda 9 engelli rampası yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, Engelli, Düzce, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title