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ÜAK Toplantısı Ankara'da Gerçekleşti

ÜAK Toplantısı Ankara'da Gerçekleşti
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Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Toplantısı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda Türk yükseköğretim sisteminin durumu ve gelecekteki hedefler değerlendirildi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversiteler arası dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Kritik konular karara bağlandı.

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Toplantısı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirildi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın başkanlığında yapılan toplantıya, Atatürk Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu katıldı.

YÖK Başkanlığı Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya ülkemizdeki tüm üniversite rektörleri ile her üniversitenin senatosu tarafından seçilmiş profesör temsilciler katılım sağladı. Toplantıda, Türk yükseköğretim sisteminin mevcut durumu ele alınırken; geleceğe dönük hedefler ve öncelikler de kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversiteler arası dayanışmanın önemine vurgu yaparak, toplantının yükseköğretim sistemimizi daha ileriye taşıyacak ortak bir vizyona katkı sunmasını temenni etti.

Toplantı kapsamında; Yükseköğretim Kurulu üyeliği ve Doçentlik Komisyonu üyeliği seçimleri, doçentlik yönetmeliği değişiklik önerisi ile yurt dışında alınan akademik unvanların tanınmasına yönelik düzenlemeler gibi birçok kritik başlık ele alındı ve karara bağlandı.

Toplantı sonrasında bir değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu şunları kaydetti: "Üniversitelerarası Kurulun 261. Genel Kurul Toplantısını YÖK'te gerçekleştirdik. Toplantımız, YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'ın yükseköğretim sistemimize dair yaptığı değerlendirmelerle başladı. Ardından gündem maddelerimize geçerek, Türk yükseköğretimi açısından oldukça önemli kararlar aldık. Bu kararların üniversitelerimizdeki akademik işleyişe katkı sunacağına inanıyorum. Toplantımızın, ülkemizin bilimsel gelişimi açısından yol gösterici bir vizyon oluşturmasını temenni ediyorum."

Toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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