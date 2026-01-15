Haberler

Yozgat'ta 799 Sporcunun Katılımı ile U17 Güreş Müsabakaları Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda gerçekleşen U17 Serbest ve Grekoromen Güreş Grup Müsabakaları, 34 ilden 799 sporcunun katılımıyla başladı. Müsabakalar pazar günü final maçlarıyla sona erecek.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan U17 Serbest ve Grekoromen Güreş Grup Müsabakaları, Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda başladı. Pazar günü tamamlanacak müsabakalara, 34 ilden 799 sporcu katıldı. Serbest stil müsabakaları, yarın yapılacak final maçlarıyla sona erecek. Grekoromen güreş müsabakaları ise cumartesi günü başlayacak ve pazar günü yapılacak final karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun 2026 faaliyet programında yer alan U17 Serbest ve Grekoromen Güreş Grup Müsabakaları, Yozgat'ta başladı.

34 ilden 799 sporcunun katıldığı organizasyon, pazar günü yapılacak finallerle sona erecek. İlk gün karşılaşmaları büyük çekişmeye sahne oldu, sporcular finallere kalabilmek için yoğun mücadele sergiledi.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur, Türkiye Güreş Federasyonu'nun 2026 faaliyet programında bulunan U17 Yıldızlar Serbest ve Grekoromen Güreş grup müsabakalarına ev sahipliğini üstlendiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Serbestte 450 civarında bir sporcu katılımımız oldu. Grekoromende 320 sporcu katılımıyla 800'e yakın sporcuyu Yozgat'ımızda misafir ediyoruz. Özel İdare güreş takımımızı kurduk. Bundan sonra Yozgat'ta yetişen gerek kadın gerek erkek sporcularımız kendi memleketinde anne ve babalarının yanında ikamet edip, burada maaşlarını alıp burada Yozgat'ımız adına güreş tutacaklar. Avrupa ve dünyada bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı'nı Yozgat adımıza, ülkemiz adına temsil edecekler."

Kaynak: ANKA / Yerel
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde

Günler sonra korkulan oluyor! Resmen alarm durumuna geçtiler
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti

İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde olduğu 5 kişiye hapis cezası
Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik

Adliyede görenler merak etti, nedenini hemen açıkladı
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde

Günler sonra korkulan oluyor! Resmen alarm durumuna geçtiler
Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor

Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor
Dünyaca ünlü isim Arda Güler'in yeni hocası olabilir

Dünyaca ünlü isim Arda'nın yeni hocası olabilir