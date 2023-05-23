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U17 Gençler Ligi'nde 7'inci hafta geride kaldı

U17 Gençler Ligi'nde 7'inci hafta geride kaldı

Yerel Haberler

Bilecik U17 Gençler Ligi'nde 7'inci hafta geride kalırken, 1308 Osmaneli Belediyespor liderliğini sürdürdü.

Bilecik U17 Gençler Ligi'nde 7'inci hafta geride kalırken, 1308 Osmaneli Belediye spor liderliğini sürdürdü.

7 takımın mücadele ettiğini ligde 7'inci hafta geride kalırken, 1308 Osmaneli Belediye spor kendi evinde Söğüt spor'u yenerek, liderliğini sürdürdü. Ligdeki diğer müsabakalarda Gölpazarı Belediye spor kendi evinde Bilecik 1969 Spor Kulübüne 4-2 yenilirken, 1299 Bilecik Kulübü kendi evinde Vitra spor'u 2-1 yendi. Güneş spor haftayı BAY geçerken, 1308 Osmaneli Belediye spor 5 galibiyet 1 beraberlik ile 1 maçı eksik 16 puanla liderliğini sürdürdü.

Genç sporcuları tebrik eden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Altyapıda her yaş grubundan ilçemizi temsil eden altyapı takımlarımızla gençlerimize ve çocuklarımıza spor yapma olanaklarını sunmaya devam ediyoruz. Başarılı sonuçlar alan U-17 futbol takımımızı, ailelerini, hocalarımızı, yöneticilerimizi kutluyoruz. Biz hep birlikte çocuklarımızla, gençlerimizle büyük ve güçlü aileyiz" dedi. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gölpazarı Osmaneli Bilecik Spor Yerel Haberler

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