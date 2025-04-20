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U16 Türkiye Futbol Şampiyonası Karabük'te Sona Erdi

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Karabük'te düzenlenen U16 Türkiye Futbol Şampiyonası'nın finalinde Kastamonuspor, penaltılarla Ankara Anka Spor Kulübü'nü 5-4 yenerek 2. kademede oynamaya hak kazandı. Turnuvada 6 takım yer aldı ve final maçı 1-1 eşitlikle sona erdi.

- Karabük'te U16 Türkiye Futbol Şampiyonası sona erdi

KARABÜK - Karabük'te dört gün süren U16 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları sona erdi.

Şampiyonanın final müsabakasında Kastamonuspor seri penaltı atışları sonucu rakibi Ankara Anka Spor Kulübü'nü 5-4 mağlup ederek 2. kademede mücadele etmeye hak kazandı.

Karabük Onur Futbol Sahası'nın ev sahipliğini yaptığı U16 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarında altı farklı şehirden 6 takım yer aldı. Final müsabakasında normal süre 1-1 eşitlikle sona ererken Kastamonuspor seri penaltı atışları ile birlikte Ankara temsilcisini 5-4 mağlup ederek U16 Türkiye Futbol Şampiyonası 2. Kademe maçlarına katılmaya hak kazandı. İkinci kademe etabında 24 takım mücadele edecek.

Sahada genç futbolcular mücadele ederken bazı anlarda tribünde karşılaşmaları takip eden veliler arasında zaman zaman tansiyon yükseldi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH ÜNLÜ - Yerel
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