TYT Sınavı Tamamlandı, Adaylar Deneyimlerini Paylaştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
TYT Sınavı Tamamlandı, Adaylar Deneyimlerini Paylaştı
Haber Videosu

Denizli'de gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), milyonlarca adayın katılımıyla gerçekleşti. Adaylar sınavın ardından deneyimlerini paylaştı.

Tyt sona erdi, adaylar sınav deneyimlerini paylaştı

DENİZLİ - Denizli'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi için öğrenciler ter döktü. 165 dakika süren sınavın ardından üniversite adayları sınav deneyimlerini paylaştı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ), 21 Haziran Cumartesi günü tüm Türkiye genelinde gerçekleştirildi. Milyonlarca öğrenci, üniversite hayaline bir adım daha yaklaşabilmek için sabahın erken saatlerinde sınav salonlarının yolunu tuttu. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar, Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri alanlarında toplam 120 soruyu 165 dakika içinde yanıtlamaya çalıştı. Sınav merkezlerinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, adayların yanı sıra aileleri de dışarıda heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü.

Denizli'de yükseköğretime geçiş sınavlarında yaklaşık 46 bin aday ter dökecek. Yükseköğretime geçiş sınavlarında Denizli'de TYT için cezaevi dahil 74 binada 214'ü engelli öğrenci olmak üzere toplam 25 bin 201 aday, AYT için 54 binada 174 engelli öğrenciyle birlikte toplam 18 bin 220 aday ve Yabancı Dil Sınavı için 12 binada 39 engelli öğrenci dahil toplam 2 bin 566 aday sınava girecek.

"Gençlerimizin geleceği belirleyen sınavlar geldi, çok heyecanlıyız"

Oğlunun sınavdan çıkmasını ve heyecanlı olduğunu dile getiren Ahmet Yıldız, "Oğlumun geleceğini belirleyen sınav geldi. Çok heyecanlıyız. Bütün gençlerimizin istedikleri yerler tutar inşallah. Hayatlarının büyük mücadeleleri burada başlıyor. Heyecandan aklıma başka bir şeyler gelmiyor" dedi.

"Geçen seneye göre sınav daha kolaydı, zorlanmadım"

Geçen senede sınava girdiğini ve geçen seneye göre daha da kolay olduğunu belirten Ayberk Arnaz, "Sınav beklediğimden kolaydı aslında. Matematik ve Türkçe de çok zorlanmadım, kolaydı. Geçen sene de sınava girmiştim ve umduğumu alamamıştım. Bu sene hep çalıştım ve tekrar sınava girdim. Bu sene geçen seneye göre daha da kolaydı. Umarım bütün herkes için hayırlısı olur diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK İLEMİN - Yerel
Nihal Candan'ın cenazesinden gergin anlar! Basın mensuplarına hakaret etti

Nihal Candan'ın cenazesinde olay çıktı! Kameralara öfke kustu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müge Anlı'nın yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu

Gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu
Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan

Çağatay Ulusoy'dan sürpriz hamle! Komşu ülkenin vatandaşlığını aldı
Sınava geç kalmalarına rağmen salona alındılar

Geç kalmalarına rağmen YKS'ye girdiler
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı

İki ünlü isim aynı kabusu yaşadı: Bir dilim ekmek için dua ettim
Adana'da bir garip olay! İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler

İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.