TYB Erzurum Şube Başkanı İspirli'den Başkan Sekmen'e kitap fuarı teşekkürü - Haberler

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şube Başkanı M. Hanefi İspirli Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 8.si düzenlenen Doğu Anadolu Kitap Fuar ile ilgili bir açıklama yaptı.

Erzurum'un; 13-22 Mayıs tarihleri arasında kitap ile anılmasına vesile olan Doğu Anadolu Kitap Fuarı'nı düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kültür İşleri Daire Başkanı Ergün Engin'e ve ekibine teşekkür eden İspirli şunları söyledi;

"Kitaplı bir medeniyetin çocukları olan bizler; bu gün her zamankinden daha çok okumaya, yazmaya ve elbette anlamaya ihtiyaç duymaktayız. Bütün dünyanın üzerinden bir silindir gibi geçen salgın yıllarından sonra açılan kitap fuarı Erzurum başta olmak üzere çevre illere de hitap ederek Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bu faaliyeti daha anlamlı kıldı.

Nef'i, Darir, Emrah, İbrahim Hakkı, Hazık Mehmet Efendi, Alvarlı Mehmet Efe, Nurettin Topçu, Mümtaz Turhan, İsmail Bingöl, H. Ömer Özden, Nurullah Genç ve daha birçok şair ve yazarı yetiştiren bu şehirde; yozlaşmanın, düşünce ufkunun kaybolmasının önüne geçmenin tek yolu kitaptır.

Bir bayram havasında, gençlerin, öğrencilerin kitap almak için fuarı doldurduğunu gördük. Kitaba dokunarak, onları yazanları yakından görerek, buram buram kitap kokan ortamda on binlerce kitap okuyucuya ulaştı.

Şehirleri bayındır kılan; o şehirlerde kültüre, sanata, edebiyata, eğitime yapılan yatırımlardır. Binalar yıkılır, yollar bozulur, altyapılar çöker; ama insana yapılan yatırım nesilden nesile aktarılır.

Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Erzurum'a sadece eserler kazandırmıyor; bu sene sekizincisi düzenlenen bu fuarla zihinlere ve yüreklere de sesleniyor.

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi olarak yer aldığımız fuarda şair ve yazar 26 arkadaşımız ile Erzurum adına umutlandık. Kısa süre önce kaybettiğimiz yazarlarımız Ali Kurt ve Reşat Coşkun anısına düzenlediğimiz şiir şöleni büyük ilgi gördü.

Bu vesile ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen başta olmak üzere Kültür İşleri Daire Başkanı Ergün Engin ve ekibine teşekkür ediyoruz." dedi.

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi standında kitaplarını imzalayarak okuyucuları ile sohbet eden bazı isimler şunlar oldu; M.Hanefi İspirli, Ayhan Türkez, Ömer Özden, İsmail Bingöl, Tacettin Şimşek, Yüksel Uca, M. Yaşar Genç, Hüseyin Kotan, Vedat Kan, Demet Çizmeli, Seyfullah Aydın, Ömer Karakuş, Sara Gürbüz Özeren. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel