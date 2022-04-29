TVHB Başkanı Eroğlu: 'Bu gün veteriner hekimler için onur kaynağı, gurur ve mutluluk kaynağıdır'

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Altı kıtada sayıları 1.8 milyonu bulan veteriner hekim tarafından kutlanan bu gün, veteriner hekimler için onur kaynağı, gurur ve mutluluk kaynağıdır" dedi.

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, 30 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü'nün anlam ve önemini anlatan bir mesaj yayımladı. 2022'de bu günün temasının "Veteriner Hekimin Zorluklarla Mücadele Gücünün Artırılması" olarak belirlendiğini hatırlatan Eroğlu, "Günün amacı; tüm dünyadaki veteriner hekimlik organizasyonları arasındaki işbirliği ve etkileşimi güçlendirmek, veteriner hekimlerin, hayvanların ve diğer tüm canlıların hayatını korumaya yönelik çalışmalarını vurgulamak, bu gün ile veteriner hekimlik mesleğinin önemi hakkında farkındalığın arttırılmasıdır" dedi.

Dünya Veteriner Hekimler Günü'nün veteriner hekimlerin hayvan sağlığına, toplum sağlığına ve çevre sağlığına katkılarını anmak için önemli bir fırsat olduğunu belirten Eroğlu şu ifadelere yer verdi:

"Hayvanları hastalıklardan korumak, acı çeken ama anlatamayan dilsiz canlıları korumak, meslek mensuplarına manevi bir mutluluk vermektedir. Kendilerini mesleklerine adamış ve tutkuyla çalışan veteriner hekimlerin, ne kadar zorlu koşullarda görev yaptıkları çoğu kez bilinmemektedir. Bu nedenle Dünya Veteriner Hekimler Günü, mesleğin tüm yönleriyle dünyada tanınmasına vesile olmakta ve veteriner hekimlerin çalışma şevkini arttırmaktadır. Veteriner hekimler; tıpkı kendi hastaları gibi, zindeliklerini ve sağlıklarını korumak için desteğe ve uygun araçlara ihtiyaç duyarlar. Sağlıklı hayvanlar için onları savunacak sağlıklı veteriner hekimlere ihtiyaç vardır. Bireysel mücadele veteriner hekimlerin dayanıklılığını, mücadele gücünü arttırmak için yeterli değildir. Bunun için özellikle kamunun veteriner hekimleri desteklemeleri gerekmektedir.

Bu kutlama günü, veteriner hekimlerin bir araya gelerek dostluk ve samimiyetlerin tesis edileceği, birlik ve beraberliklerin pekiştirilerek mesleki dayanışmanın güçleneceği, meslek adına güzelliklerin paylaşılacağı bir zemin olarak önemlidir. Aynı zamanda mesleğimizi, ülke hayvancılığını ve dünyayı değerlendirme açısından, öngörüler, plan ve programlar ile problemlerin çözüm yollarının gösterilebileceği bir platformdur.

Gerek veteriner hekimlik uygulamalarının, gerekse ülkemiz hayvancılığının problemlerinin çözüme kavuşturularak daha yüksek standartlara ve daha ileri seviyelere gelmesini ümit ediyoruz. TVHB Merkez Konseyi olarak gayretimiz bu yöndedir. Dünya Veteriner Hekimler Günü, veteriner hekimliğin stratejik meslek imajına katkıda bulunarak, veteriner hekimsiz bir yaşamın sağlıksız bir yaşam olacağını ortaya koyan önemli bir fırsattır. Veteriner hekimlik eğitim-öğretimi, uzmanlık, istihdam, özlük hakları, mevzuat, mesleki uygulamalar, kamuda örgütlenme, Tek Sağlık uygulamaları, sağlık meslek grubunda yer alma, iş sağlığı ve şiddet görme gibi birçok konudaki sorunlar henüz giderilememiştir.

25 Nisan Pazartesi, Türk Veteriner Hekimleri açısından acı bir güne uyanmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Maalesef, Sorgun'da yaşanan acı olay bir cana mal oldu. Bir meslektaşımız hunharca katledildi.

Altı kıtada sayıları 1.8 Milyonu bulan veteriner hekim tarafından kutlanan bu gün veteriner hekimler için onur kaynağı, gurur ve mutluluk kaynağıdır. Veteriner hekimlerin bu anlamlı gününü kutluyor, mesleklerini şiddetten uzak bir ortamda rahatlıkla yapabilecekleri daha mutlu yarınlara vesile olması diliyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel